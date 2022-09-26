Itella сделала шаг к уберизации грузоперевозок

23.06.2020

Источник: https://itella.ru/news/itella-sdelala-shag-k-uberi…

Компания осуществила интеграцию с агрегатором грузоперевозок для оперативной обработки заявок от клиентов.

Itella выбрала перспективную систему проверенного поставщика, в которой можно разместить заказ на перевозку и которая оперативно подберет подходящего исполнителя. Платформа обеспечивает автоматизированные торги, оперативное получение ценовых предложений, трекинг автотранспорта. В системе зарегистрированы только перевозчики, прошедшие верификацию. Решение по интеграции было принято для того, чтобы сократить трудозатраты сотрудников и сроки предоставления информации клиентам.

Перед компанией стояла задача качественно и оперативно произвести интеграцию собственной TMS с выбранной платформой. Itellа не пошла стандартным путем обмена между системами, а использовала современные решения: совместно с разработчиками TMS был реализован унифицированный интерфейс для подключения других сервисов. За счет этого сроки реализации проекта сократились.

«Важно гибко регулировать цену, выбирать лучшие предложения наших поставщиков, – говорит директор по транспортной логистике Itella в России Сергей Левченко. – Очень важно, что транспортный департамент получает больше заказов в единицу времени. Объем услуг растет, а количество специалистов, отвечающих за направление, осталось тем же».

Решение применяется в компании в течение двух месяцев. Самая очевидная выгода – снижение закупочной цены перевозки на 5%.

«Созданное интеграционное решение сократило время поиска и подтверждения доступности автотранспорта. По тем перевозкам, которые обрабатываются через новый сервис, время ответа клиентам сократилось в 5 раз. Кроме того, пользователи отмечают, что процесс администрирования перевозчиков упростился. Считаю подобный опыт удачным, так как положительные результаты получили как клиенты, так и наша компания», – говорит IT-директор Itella в России Николай Галкин.

Бонусом решения стала возможность агрегировать архивные данные по проведенным торгам в собственной системе, они дают четкое понимание ценовых трендов на рынке перевозок.