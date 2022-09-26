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Биржа грузоперевозок
- торговая система. Агрегатор заявок и перевозчиков.
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Биржа грузоперевозок
- торговая система.
Агрегатор заявок и перевозчиков.
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Производителям и грузоотправителям

Получите самую низкую цену на Перевозки с гарантией исполнения
Автоматизированная система торгов на FTL перевозки
Видео о бирже
Кому и зачем нужна Биржа.
Грузоотправителям, которые заказывают более 10 рейсов в день
Любой тип транспорта, полная загрузка, любой род грузов
Экономить время, экономить деньги, не зависит от исполнителей
Какие задачи мы решаем:
Оставить заявку

1) Рыночное ценообразование.
2) Невозможность сговора
3) Автоматические торги на ваших условиях
4) Автоматическое оформление заказов
5) Гарантия исполнения сделки
6) Предоставляем базу проверенных перевозчиков
7) Предоставляем GPS треккинг машин
8) Обмен данными с 1С
9) Документооборот

Оставить заявку
1. Справедливое и прозрачное ценообразование в автоматическом режиме.

Заказчики выкладывают свои заявки, а перевозчики — предложения.
Когда параметры перевозки совпадают, а цены пересекаются — происходит сделка.
Заявки всегда выбирают предложения по лучшей цене.
Участники видят только цены друг друга, идет борьба за каждую заявку.
Сотрудник заказчика не влияет на выбор, ему не надо тратить время на оформление заказа, все происходит автоматически по отобранному алгоритму.
Биржа грузоперевозок использует биржевой механизм торгов и адаптирована к специфике грузовых перевозок.
Мы помогаем выстроить эффективный механизм закупки транспортных услуг по лучшей цене, с гарантией исполнения в автоматическом режиме.

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2. База прямых перевозчиков и экспедиторов.

Нужны прямые перевозчики?

Качественные исполнители — важный ресурс качественной и точной логистики. Работая с хорошим исполнителем получаешь уверенность не только в том, что груз будет доставлен вовремя, но и не будет претензий со стороны налоговых органов.

На Бирже ежедневно регистрируются новые экспедиторы и перевозчики. Для доступа к рейсу они проходят тщательную проверку.

После проверки, Вы можете пригласить их в Ваши контракты простым нажатием кнопки, увеличив конкуренцию за Ваши отгрузки
Нажимай
3. Гарантированно убираем разрывы НДС в цепочке поставщиков.

В современных реалиях налоговые органы контролируют до 14 транзакций в цепочке поставщиков, а следовательно ВСЕГДА видят разрывы НДС, если они случаются. По сложившейся судебной, налоговой и уголовной практике выгодноприобретателем в данном случае признается Грузоотправитель. НДС заплатить придется точно, а в некоторых случаях возможно возбуждение уголовного дела на Генерального Директора Грузоотправителя.

Расскажем, как этого избежать
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4. Автоматизация заказа транспорта по лучшей цене без тендеров.
Проведение тендерной процедуры требует соблюдения множества формальностей и нюансов и не гарантирует получение лучшей рабочей цены. Нередки случаи, когда после проведения тендера все равно приходится управлять ставками «в ручную» — это трудозатратно и не эффективно. Единожды интегрировав Биржу грузоперевозок вы получаете тендер за каждый рейс без каких либо трудозатрат. Удобный наглядный интерфейс и алгоритм торгов фондовой биржи дает сильное вовлечение исполнителей и гарантирует лучшую цену ВСЕГДА. Вам лишь остается добавлять в сервис желающих оказывать Вам услуги, повышая конкурентную среду и качество услуги.
5. Снижаем зависимость от исполнителей.

Бизнес — это всегда работа в ограниченных ресурсах, лавирование между ожиданиями заказчика и возможностями исполнителя. Очень важно не попасть в зависимость ни к тем, ни к других.

Биржа помогает не только избежать зависимости от исполнителей, но и создать эффективную конкурентную среду для них.
6. GPS треккинг привлеченного транспорта без установки дополнительного оборудования.
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Itella сделала шаг к уберизации грузоперевозок
23.06.2020
Источник: https://itella.ru/news/itella-sdelala-shag-k-uberi…

Компания осуществила интеграцию с агрегатором грузоперевозок для оперативной обработки заявок от клиентов.

Itella выбрала перспективную систему проверенного поставщика, в которой можно разместить заказ на перевозку и которая оперативно подберет подходящего исполнителя. Платформа обеспечивает автоматизированные торги, оперативное получение ценовых предложений, трекинг автотранспорта. В системе зарегистрированы только перевозчики, прошедшие верификацию. Решение по интеграции было принято для того, чтобы сократить трудозатраты сотрудников и сроки предоставления информации клиентам.

Перед компанией стояла задача качественно и оперативно произвести интеграцию собственной TMS с выбранной платформой. Itellа не пошла стандартным путем обмена между системами, а использовала современные решения: совместно с разработчиками TMS был реализован унифицированный интерфейс для подключения других сервисов. За счет этого сроки реализации проекта сократились.

«Важно гибко регулировать цену, выбирать лучшие предложения наших поставщиков, – говорит директор по транспортной логистике Itella в России Сергей Левченко. – Очень важно, что транспортный департамент получает больше заказов в единицу времени. Объем услуг растет, а количество специалистов, отвечающих за направление, осталось тем же».

Решение применяется в компании в течение двух месяцев. Самая очевидная выгода – снижение закупочной цены перевозки на 5%.

«Созданное интеграционное решение сократило время поиска и подтверждения доступности автотранспорта. По тем перевозкам, которые обрабатываются через новый сервис, время ответа клиентам сократилось в 5 раз. Кроме того, пользователи отмечают, что процесс администрирования перевозчиков упростился. Считаю подобный опыт удачным, так как положительные результаты получили как клиенты, так и наша компания», – говорит IT-директор Itella в России Николай Галкин.

Бонусом решения стала возможность агрегировать архивные данные по проведенным торгам в собственной системе, они дают четкое понимание ценовых трендов на рынке перевозок.

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Биржа грузоперевозок не доска объявлений, а полный аналог классической фондовой Биржи проводящая сделки в автоматическом режиме. Поэтому мы приглашаем экспедиционные компании стать Брокерами. Став брокером экспедиционная компания может легко и в автоматическом режиме монетизировать свою наработанную базу перевозчиков, получив доступ ко всем заявкам на Бирже.
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Дополнительные возможности:
  • Автоматическое оформление документов на перевозки (Поручение экспедитору, экспедиторская расписка, доверенность на перевозку)
  • Контроль своевременности возврата товарно-сопроводительных документов и оплаты
  • Геолокация привлеченных машин без установки дополнительного оборудования
  • Мобильное приложение
  • API интеграция
  • Проверка перевозчиков
  • Сквозное страхование грузов по единому тарифу
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